e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ni ve sistemde uygulamaya girecek yenilikleri anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tüm sağlık kayıtlarını her zaman yanlarında taşıyabildikleri, istedikleri zaman sağlık geçmişlerine erişebildikleri ve yetkileri doğrultusunda da hekimleriyle paylaşabildikleri e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin 12 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi.



Kişisel Sağlık Sistemi e-Nabız ile tüm vatandaşların laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, verilmiş her türlü rapor ile muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına cep telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından 7 gün 24 saat erişilebildiğini anlatan Bakan Koca, sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabildiğini söyledi.



“EBEVEYNLER ÇOCUKLARININ SAĞLIK VERİLERİNE E-NABIZ'DAN ULAŞABİLİYOR”



e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen sistemde, kişinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlık verilerinin tümünü ya da bir kısmını, istediği süre kadar istediği hekimle ya da yakınlarıyla paylaşabildiğini ifade eden Koca, "Bununla birlikte giyilebilir teknolojileri ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku incelemesi ve benzeri sağlık verilerini sisteme kaydedebiliyor, harita üzerinden en yakın hastaneleri ve eczaneleri görebiliyor, ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine e-Nabız'dan ulaşabiliyor" dedi.



3 MİLYON 134 BİN 544 ORGAN BAĞIŞI YAPILDI



Sağlık Bakanı Koca, dört yıl önce hayata geçirilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde, 12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğunu belirterek, "e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimlerde 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti." bilgisini verdi.



e-Nabız'ın, vatandaşların günlük, saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği içinde barındırdığına işaret eden Koca, kullanıcıların tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri isterlerse kendilerinin kaydedebildiklerini, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla da tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabildiklerini söyledi.



Bakan Koca, e-Nabız ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına kendi kullanıcı hesabından erişebilen kullanıcıların, bir başka sağlık kuruluşuna gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçtiklerini vurguladı.



SAĞLIKLI BESLENMEYİ TEŞVİK EDECEK ÖZELLİKLER DEVREYE GİRECEK



Sisteme üye olmak için ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturmak gerektiğini anlatan Koca, e-Devlet kapısı olarak adlandırılan "www.turkiye.gov.tr" adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet hizmetleri arasında bulunan "e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi" üzerinden kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkesin "www.enabiz.gov.tr" adresinden de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına erişebileceğini kaydetti.



Sağlık Bakanı Koca, e-Nabız'a yeni özellikler eklenmeye de devam edildiğini dile getirerek "Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığı ile ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak" dedi.