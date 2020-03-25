Yaşlılara ve kronik hastalara evde sağlık hizmeti alternatifi (Corona virüs önlemi)

Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak için değil hastaneye gitmek, sokağa çıkmak bile başlı başına bir tehdit oluştururken, evde bakım hizmetlerinin önemi artıyor. Enjeksiyon, kan alma, röntgen, ultrason, serum takma, yara bakımı ve pansuman gibi hastane ya da poliklinikte verilen hizmetler evde de verilebiliyor.



Yeni corona virüs nedeniyle izolasyon tedbirleri nedeniyle özellikle yaşlı ve kronik hasta gruplarına söylenecek en güzel sözün “Evde kal, sağlıkla kal” olduğunu söyleyen Mobil Sağlık Uzmanı Dr. Behiç Berk Kuğu, evde bakım hizmetlerinin hastalara, kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara önemli fayda sağladığını belirterek, bu faydaları şöyle anlatıyor:



“EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTANE PSİKOLOJİSİNİ YAŞATMIYOR”



“Evde sağlık hizmetiyle hastane enfeksiyonu gibi çok önemli bir risk ortadan kaldırılırken hastanın oturduğu yerden tüm klinik süreci hastane ortamındaymışçasına takip edilebiliyor. Hasta yakınları da istedikleri an bütün tedavi ve bakım sürecinin nasıl yapıldığını takip edebiliyorlar. Hastalarımıza ihtiyaçları olan her türlü tıbbi ekipman ve malzemeyi temin ediyoruz. Kişiye özel bakım avantajı sağlayan evde bakım hizmeti, hastane psikolojisini yaşatmazken zaman tasarrufu da sağlıyor. Hastanın ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltiyor, sağlık hizmetine anında ulaşabilme düşüncesi kişide güven oluşturup korku ve endişelerini azaltıyor. Evde bakım sürecinin profesyonel sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor olması ve sürekli bu çalışan personeli denetleyen kişilerin olması sistemin sorunsuz yürümesini sağlıyor.”



KRONİK HASTA VE YAKINLARININ EVDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN 9 KURAL!



- Eve ziyaretçi gelmesini kısıtlayın.

- Hasta odasına girecek kişinin 1-2 metreden fazla yaklaşmamasına dikkat edin.

- Hasta odasına girişte maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanları kullanın.

- Hasta odasını ve evini mümkün oldukça havalandırın.

- Mümkünse hasta odasına tek bir kişinin girmesine izin verin.

- Evi ve hasta odasını sık sık temizleyin.

- Yatağa bağımlı veya düşme riski olan hastalar için gerekli önlemleri alın. (Kenarlıklı karyola- yeterli aydınlatma- kuru zemin vb.)

- Özellikle diyabet hastalarının düzenli kan şekeri takibinin yapılmasına özen gösterin.

- Astım ve KOAH’ı olan hastalar için hava nemlendirici kullanın, odasını yeterli düzeyde havalandırın ve toz olmayacak şekilde temizliğini sağlayın.