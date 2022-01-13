Coronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Omicron varyantının Türkiye'de baskın hale geldiğini söyleyen Bakan Koca, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yeni karantina kurallarını açıkladı. Coronavirüs Bilim Kurulu, haftalık değerlendirme için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube hesabı üzerinden toplantıda alınan kararlara ve salgın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?Bakan Koca, karantinada olan pozitif vakaların tamamının 7 günlük izolasyon süresini tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabileceklerini söyledi.AŞILI KİŞİLER İÇİN KARANTİNA OLACAK MI?Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildiğini de açıklayan Koca, "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır" dedi. PCR TESTİ KİMLERE YAPILACAK?Koca, "Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim" diye konuştu.OMICRON VARYANTI SALGINI NASIL ETKİLEDİ?Omicron varyantı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şöyle konuştu:"Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor."