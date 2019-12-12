Yeni Zelanda'da yanardağ kurbanlarına deri nakli yapılıyor

Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında yaralanan onlarca kişinin tedavisi sürüyor. Çoğunun durumu kritik.



Cerrahlar zamana karşı yarış veriyor, tedavide deri nakli yöntemi kullanılıyor. Yanan bölgelere nakledilen deri sayesinde enfeksiyon riskinin önüne geçilirken hastanın ağrıları da azalıyor.



Uzmanlar, deri ne kadar hızlı nakledilirse, hastanın o kadar çabuk iyileşmeye başlayabildiğini, ameliyatla hasarlı ve enfeksiyon olan dokunun temizlendiğini söylüyor. Nakledilen dokunun hastanın vücuduna uyum sağlayıp sağlamadığı takip ediliyor.



Hastanın kulak arkası veya kalçası gibi vücudunun farklı bölgelerinden alınan deri, yanık bölgesine nakledilebiliyor. Bu mümkün değilse donöre ihtiyaç duyuluyor.



BAZI VAKALARDA DOKU NAKLİ EN İYİ VE TEK TEDAVİ YOLU OLABİLİYOR



Deri, diğer organlar gibi ölen kişiler tarafından bağışlanabiliyor. Bağışlanan deriler birkaç yıl saklanabiliyor.



Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerindeki doku bankaları, yanardağ kurbanlarına 2 metrekare "deri" bağışında bulundu.



Derinin hayat kurtarıcı ameliyatlarda kullanılabildiğini söyleyen uzmanlar, özellikle vücutlarında yüzde 50'den fazla yanığı bulunan hastaların kendi vücutlarında yaralarına nakil için yeterli miktar bulunmadığını, bu hastalar için doku naklinin en iyi ve tek tedavi yolu olduğunu ifade ediyor.



ÖLEN 10 KİŞİDEN 5'İ DERİSİNİ BAĞIŞLIYOR



Yeni Zelandalı yetkililer, yanardağ patlamasında yaralanan hastalar için toplam 120 metrekare deri ihtiyacı olduğunu söylüyor.



Bu miktar yaklaşık 60 donöre denk geliyor. İhtiyacın karşılanması için ABD ile de temasa geçilmiş durumda.



Yeni Zelanda medyası ülkede her yıl ölen 10 kişiden 5'nin derisini bağışladığına dikkat çekti.