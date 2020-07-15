Yer elmasının faydaları nelerdir? Yer elması nasıl pişirilir? (Yer elması tarifi)

Tatlı patates olarak da bilinen yer elması kahverengi kabuklu bir kök sebzedir. Latince adı Helianthus tuberosus olan yer elmasının çeşitlerine göre renkleri de değişkenlik gösteriyor. En bilinen çeşidinin turuncu yer elması olmasının yanı sıra, pembe, mor ve sarı renkli çeşitleri de bulunmaktadır.

Yer elması demir, kalsiyum, selenyum gibi birçok vitamin ve minerali içeren zengin bir lif kaynağıdır. Yer elması B ve C vitaminleri yönünden de oldukça zengindir.

Ayrıca yer elmasının içinde beta-karoten adı verilen özel bir kimyasal bileşen bulunur. Beta-karoten tüketildikten sonra A vitaminine dönüşen bir antioksidandır. Beta-karoten emilimini arttırmak için yer elmasının zeytin yağıyla beraber servis edilmesi tavsiye ediliyor.

YER ELMASI KANSERİ ÖNLER Mİ?

Kanseri önleyecek tek bir süper gıda yok. Fakat sağlıklı bir beslenme rutininin kanser riskini azalttığına dair araştırmalar yapılıyor. Özellikle antioksidan yönünden zengin meyve ve sebzeler vücudu savunmaya yardımcı olur.

Yapılan bazı araştırmalar özellik mor yer elmasının kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

YER ELMASI NASIL YENMELİ?

Uzmanlar, yer elmasının faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kabuklarının soyulmamasını öneriyor. Bunun yerine yer elmasını iyice ovarak yıkamak daha sağlıklı.

YER ELMASI SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİYOR



Yer elması, sağlıklı bir sindirim sistem için oldukça önemli olan lif bakımından yüksektir. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğu hayvanlar üzerinde yapılmış, ancak yer elmasının yüksek fitosterol içeriğinin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mide ülserlerinin önlenmesi ve tedavisinde önemli bir etkisi olduğu da izlenmiştir.



ABD Gıda ve Beslenme Araştırmalarının yaptığı bir çalışmaya göre mor yer elmasının göz sağlı içinde faydalı olan bir antioksidan çeşidini içerdiği gözlendi.



ZEYTİNYAĞLI YER ELMASI TARİFİ



Malzemeler:



700 gram yer elması

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1/2 su bardağı portakal suyu

1 adet limon suyu

1 adet kesme şeker

1 dal biberiye

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz



Nasıl hazırlanır?



Yer elmalarını soymadan sebze fırçasıyla güzelce ovarak yıkayalım. Büyük boyda olanları küçüklerin boyutunda keselim. Yarım saat yarım limon suyunda bekletelim.



Tencereye koyduğumuz zeytinyağı ısındıktan sonra ezilmiş sarımsak ve dilimlenmiş havuçları ilave edip biraz kavuralım. Biberiyeyi yapraklarını dalından ayırmadan içine atalım, lezzetini verdikten sonra çıkaralım. Ardından soğanları ekleyelim.



Soğanlar yumuşadıktan sonra yer elmalarını ve unu ilave edelim ve bir süre daha kavrulduktan sonra kırmızı toz biber, tuz ekleyelim.



Portakal suyu, yarım limon suyu ve üzerini çok geçmeyecek kadar su koyalım, ağır ateşte yer elmaları yumuşayana kadar pişirelim.



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