Yeryüzü Doktorları 16 ülkede, 16 bin kişiye “umut ışığı” oldu

Tek tek muayene ediyor, görme sorunu yaşayanlara yeniden görmelerine imkan sağlıyorlar.



13 yıldır göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, “görecek güzel günler var, yardım edin görsünler” kampanyasi ile dünya genelinde görme engellilere umut oluyor.



Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, “Yeryüzünde görme bozukluğu yaşayan 2 milyar 200 milyonun üzerinde insan bulunmakta. Bunların 65 milyonunu ülkemizde kolaylıkla tedavi edilebilen katarakt rahatsızlığı oluşturuyor. Yeryüzü Doktorları olarak 2006'dan bu yana Yemen, Kenya, Sudan, Pakistan gibi 16 ülkede 16 bin göz ameliyatı, 41 gözlük dağıtımı, 114 bin göz muayenesi gerçekleştirdik“ diyor.



Kataraktın tek tedavisi ameliyat ancak bu hastalık ameliyat ile tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabiliyor.



"GÖRECEK GÜZEL GÜNLER VAR" DİYEREK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYORLAR



Yeryüzü Doktorları 2006 yılından beri gerçekleştirdiği göz sağlığı projeleri ile önlenebilir görme bozukluklarıyla mücadele ediyor. En önemli merkezlerden biri de Tanzanya'da kurulan katarakt kampı.



Kamptaki doktorlar ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.



Yeryüzü Doktorları, "görecek güzel günler var" kampanyası ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.



VİDEO: YERYÜZÜ DOKTORLARI 5 GÜNDE 24 ÇOCUĞU AMELİYAT ETTİ (18.01.2012)