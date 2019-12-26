Yılda 2500 bebek dudak ve damak yarığıyla doğuyor

Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, dudak ve damak yarığının halk arasında "tavşan dudak" ve "kurt ağzı" olarak bilindiğini ancak "yarık dudak” ve "yarık damak" olarak nitelendirildiğini ifade etti.



Hastalığı yaşayanların birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.



Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken ilaç eksikliği ve yüksek radyasyona maruz kalınmasının hastalığı tetiklediğini bildirdi.



Dudak ve damak yarığının anne karnındayken teşhis edilebildiğini anlatan Uzman, şunları kaydetti:



"Dünyadaki oranlar birbirine çok yakın. Türkiye bu hastalığın çok sık görüldüğü bir yer değil. Dünyada daha sık görülen ırklar mevcut. Sağlık Bakanlığının hastalık konusundaki takipleri çok yerinde ancak dudak damak yarıklı hastaların tanı, tedavi ve takipleri için özelleşmiş merkezlerin dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de kurulması gerekiyor. Çünkü bu merkezlerde yapılan takipler sayesinde daha iyi bir tedavi ve takip hizmeti verilmesi mümkün."



Deformitenin çok ileri olduğu çocukların psikolojik olarak etkilenebildiğini belirten Tosun, iyi bir psikiyatrik destek alındığında hastaların ve ailelerinin bu sorunların üstesinden gelmekte zorlanmayacağını ifade etti.



TEDAVİLERİ ÜÇ AYLIKKEN BAŞLIYOR



Bu rahatsızlıkla yaşayan insanların normal bireyler olduğuna değinen Tosun, "Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yıllık ortalama 2 bin 500 dudak ve damak yarıklı bebek doğuyor. Şu an yaşayan dudak ve damak yarıklı hasta sayısı ise 100 binin üzerinde." dedi.



Tosun, hastaların tedavilerinin ortalama 3 aylıkken yapılan dudak yarığı ameliyatıyla başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"On sekizinci aydan önce de damaktaki yarık ameliyatı yapılıyor. Dolayısıyla hasta 1,5 yaşına geldiğinde ana ameliyatları tamamlanmış oluyor. Ama sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulursa, küçük müdahaleler yapılabiliyor. İlk ameliyatını yaptığımız bebekler evlenme yaşına geldi. Onların düğünlerine gidip nikah şahitliği yapıyoruz. Beraber büyüdük diyebiliriz. Normal bireyler olarak hayatlarına devam ettikleri için gururluyuz."