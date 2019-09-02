Suç işlemelerine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlülerin tedavi gördüğü YGAP Hastanesi çalışanlarına yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen aikido eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.



Kursta, yoğun ve stresli iş temposuyla başa çıkabilmeyi, ruhsal gelişimi desteklemeyi, sabırlı ve disiplinli olmayı sağlayan aikido sporu ile tanışan YGAP Hastanesi çalışanları, savunma sanatını da öğrendi.



34 personelin katılımı ile 8 hafta süren eğitimlerin sonunda düzenlenen törende, çalışanlara sertifikaları verildi.



Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yarkın Özenli, kursun kendileri için oldukça verimli ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Özenli, diğer spor dalları gibi aikidonun da insan psikolojisine ve çalışma motivasyonuna destek sağladığını ifade etti.