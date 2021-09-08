Yurt dışında aşı olan vatandaşlar, aşılarını e-Nabız sistemine nasıl tanımlayacaklar?

Covid-19'la mücadele kapsamında 6 Eylül'den itibaren seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak isteyen kişiler için aşı kartı veya negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.



Yapılan düzenlemenin ardından, aşılarını yurt dışında yaptıran vatandaşlar, "Yurt dışında aşı oldum, e-Nabız sistemine nasıl işletebilirim?" sorusuna yanıt armaya başladı.

YURT DIŞINDA AŞI OLANLAR, AŞILARINI E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL TANIMLAYACAK?

Yurt dışında birinci dozunuzu Türkiye’de uygulanan bir aşıyla olduğunuz takdirde, ikinci dozunuz için Türkiye’de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden yine birinci doz aşı randevusu alabilir ve aşınızı yaptırabilirsiniz.



Türkiye’deki aşınız uygulandıktan sonra, yurt dışında yaptırdığınız birinci dozun e-Nabız sisteminde tanımlanması talebinizi içeren ve sizlere teyit amacıyla ulaşılabilecek bilgilerinizin yer aldığı dilekçenizi, aşı olduğunuz ülkenin aşı kartını okunaklı bir şekilde ekine koyarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze verebilirsiniz.

İl Sağlık Müdürlüklerimize dilekçe verdiğiniz takdirde aşılarınız komisyon tarafından değerlendirilerek e-Nabız sistemine işlenecektir.



Türkiye’de uygulanan aşılardan biri ile her iki dozunuzu da yurt dışında olduysanız aşılarınızın e-Nabız sisteminde tanımlanması talebinizi içeren ve sizlere teyit amacıyla ulaşılabilecek bilgilerinizin yer aldığı dilekçenizi, aşı olduğunuz ülkenin aşı kartını okunaklı bir şekilde ekine koyarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze verebilirsiniz.

İl Sağlık Müdürlüklerimize dilekçe verdiğiniz takdirde aşılarınız komisyon tarafından değerlendirilerek e-Nabız sistemine işlenecektir.