Yüzün her tarafında kasların hareket etmesini sağlayan iki adet sinir bulunuyor. Bu sinirlerin çeşitli nedenlerle hasar görmesi durumunda sinirlerin yönetilmesinde bazı sorunlar yaşandığını belirten Avrasya Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Koray Cengiz, soğuk hava ve rüzgarın, yüzdeki sinirleri olumsuz etkileyerek yüz felcinin ortaya çıkmasına sebep olabildiğini söylüyor.



“Kulağın arkasında yer alan kemiğin içinden geçen yüz sinirinin etrafında ödem veya enflamasyon olması sonucunda yüz felci oluşur. Yüz felci herhangi bir yaşta görülebilir bu konuda bir genelleme yoktur. Her yaş ve cinsiyette çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir” diye konuşan Dr. Cengiz, yüz felcinden şüphe duyulması halında yapılması gerekenleri şöyle aktarıyor:



YÜZ FELCİ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORSANIZ ISLIK ÇALMAYI DENEYİN



Yüz felci geçiren kişi, kaslarını oynatamadığından nefesini üfleyemez ya da ıslık çalamaz. Bunun yanı sıra;



· Yüzünü hareket ettirmede zorlanır,

· Yeme-içmede zorlanır,

· Sese karşı aşırı duyarlılık başlar,

· Tükürük salgısına hakim olamaz,

· Ağız bir tarafa doğru kayar,

· Ağızda tat değişikliği yaşanır,

· Felçli olan tarafta dilin tat alma duyusu kaybolur,

· Gözü kapatmada zorlanır,

· Ağzının kenarını oynatamaz,

· Konuşurken zorlanmaya başlar,

· Kulağının arkasında ağrı meydana gelir.



YÜZ FELCİ GEÇ TEŞHİS EDİLİRSE NE OLUR?



Yüz felcinde doğru teşhis için en ideal yöntemin muayene olduğunu söyleyen Dr. Cengiz, tedavide amacın, kaslara eski fonksiyonlarını kazandırmak olduğunu vurgulayarak şu bilgileri veriyor:



“Yüz felci, çok hızlı ilerleyen bir sorundur, ilk 3 gün içinde hastalık çok ileri seviyeye ulaşabilir. Bu noktada erken müdahale çok önemlidir. Hasarların çoğu geçici olsa da bu durumun kalıcı olmasını önlemek için erken teşhis edilmesi gerekir. Çünkü erken başlanan tedavinin egzersiz ve bazı durumlarda fizyoterapi ile desteklenmesi kalıcı hasarların önüne geçer. Tedavide iyileşme süresi felcin yarattığı etkilere göre değişiklik gösterir. Hastaların %80’ine yakınında 1 hafta içinde etkilerin azaldığı görülür. Tedavi için tercih edilen ilk yöntem kortizondur. Çoğu hasta kortizon tedavisinden 2-3 hafta sonra iyileşmeye başlar. Daha ciddi boyutlardaki hasarlarda ise bazı nörolojik testler yapılır. Bunun haricinde soğuğa ya da enfeksiyona bağlı yüz felci kendiliğinden geçebilir.”



SOĞUĞA BAĞLI YÜZ FELCİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



· Islak saçlarla dışarı çıkmamaya dikkat edilmeli.

· Özellikle yüz ve kulaklar çok iyi korunmalı, bere ve atkı kullanılmalı.

· Ani ısı değişimleri felcin en önemli sebebi olduğundan çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.

· Üst solunum yolu enfeksiyonları kişiyi yüz felcine karşı savunmasız bırakır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmeli.

· Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özen gösterilmeli.

· Stresten uzak durulmalı.

· Özellikle hamileler ve yaşlılar, çok soğuk havalarda dışarı çıkmamaya özen göstermeli.



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