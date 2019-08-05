James Bond filmleri Skyfall ve Spectre'den beri beyazperdeden uzak kalan Sam Mendes ve 3 Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg'ü bir araya getiren 1917 filmi, DreamWorks ve Universal Pictures bünyesinde seyirciyle buluşacak.
Spielberg’ün yapım şirketi Amblin Partners’ın arkasında bulunduğu projenin yönetmenliğini Sam Mendes üstlenecek.
Merakla beklenen savaş filmi 1917'nin oyuncu kadrosunda; George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Colin Firt ve Andrew Scott gibi simler yer alıyor.
Film 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.
1917 filminden ilk fragman yayınlandı
Sanat
Sam Mendes ve Steven Spielberg'ü bir araya getiren bol yıldızlı 1917'den ilk fragman görücüye çıktı.
James Bond filmleri Skyfall ve Spectre'den beri beyazperdeden uzak kalan Sam Mendes ve 3 Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg'ü bir araya getiren 1917 filmi, DreamWorks ve Universal Pictures bünyesinde seyirciyle buluşacak.