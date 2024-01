Ünlüler dünyasında kitap yazma modası

Kitap yazmak şov dünyasının yıldızları arasındaki popülaritesini korumaya devam ediyor. Kulvarları ayrı ünlü isimler yazdıkları kitaplarla gündemden düşmüyor.



Prens Harry’nin milyonlarca satış yapan ve best seller olan 416 sayfalık anı kitabı "Spare" hem kendisinin hem de yayınevinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde benzer mutluluğu Britney Spears, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" ile yaşıyor.



24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitap 2 milyon satış rakamına ulaşarak New York Times’ın en çok satanları arasına girdi.



Kanadalı aktör Keanu Reeves de Britanyalı yazar China Miéville'le işbirliği yaparak bu yıl ilk romanını yayımlamak için kolları sıvadı.



Ortak romanın adının “The Book of Elsewhere” (Başka Yerlerin Kitabı) olması planlanıyor.



Ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alan roman, 23 Temmuz'da Britanya'nın meşhur yayınevi Penguin tarafından yayımlanacak.