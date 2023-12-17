Zamansız Şehrin Çocukları: 3 ayrı dönemde yaşayan 3 çocuğun hikayesi

Kendi yazdığı dönemin 19. yüzyılda geçtiğini söyleyen Nilay Yılmaz "Osmanlı döneminde yaşayan, 19. yüzyılda yaşayan aslında 4 arkadaşlar ama baş karakterler Agah aynı zamanda Osman Hamdi ve Hasan'ın olduğu ve küçük kız kardeşin olduğu, birlikte Zeytinburnu sokaklarında maceralar yaşadıkları ve bu binada zamanlarını geçirdikleri bir hikaye." dedi.



Almıla Aydın da "Benim dönemimde ana karakter Marcus, 4. yüzyılda sonu Kazlıçeşme sanattaki muhteşem mozaikleri döşeyen ustanın çırağı olarak macera var. Bir gizemi de çözüyorlar bir yandan." sözleriyle kendi dinemini anlattı.



Tanıtım etkinliğine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda kitap sever katıldı. Zamansız Şehrin çocukları kitabının 19 Aralık tarihinden sonra dağıtıma çıkacağı öğrenildi.