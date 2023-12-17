Zamansız Şehrin Çocukları: 3 ayrı dönemde yaşayan 3 çocuğun hikayesi

NTV Spikeri Seda Öğretir, Yazarlar Almila Aydın ve Nilay Yılmaz'ın kaleme aldığı “Zamansız Şehrin Çocukları” adlı kitabın tanıtımı hikayelerin geçtiği Zeytinburnu'nda yapıldı.
İstanbul'da bir semtin geçmişi 3 yazarın kaleminde yeniden hayat buldu.
Zamansız Şehrin Çocukları, kısa sürede okurlarıyla buluşacak. Kitabı Almıla Aydın, Nilay Yılmaz ve Seda Öğretir yazdı. Tanıtımı ise Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yapıldı.
Tanıtımın ardından imza törenine geçildi. 3 dönemde yaşayan 3 karaktere hayat veren yazarlar kitabı anlattı.
Seda Öğretir, "Aynı mekanda geçen 3 farklı zaman. O yüzden kitabımızın adı Zamansız Şehrin Çocukları. Ben burada günümüz hikayesini yazdım 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nde geçiyor hikaye, karakterim Defne. Bu bölgede yaşıyor." sözleriyle kitabı anlattı.
Kendi yazdığı dönemin 19. yüzyılda geçtiğini söyleyen Nilay Yılmaz "Osmanlı döneminde yaşayan, 19. yüzyılda yaşayan aslında 4 arkadaşlar ama baş karakterler Agah aynı zamanda Osman Hamdi ve Hasan'ın olduğu ve küçük kız kardeşin olduğu, birlikte Zeytinburnu sokaklarında maceralar yaşadıkları ve bu binada zamanlarını geçirdikleri bir hikaye." dedi.
Almıla Aydın da "Benim dönemimde ana karakter Marcus, 4. yüzyılda sonu Kazlıçeşme sanattaki muhteşem mozaikleri döşeyen ustanın çırağı olarak macera var. Bir gizemi de çözüyorlar bir yandan." sözleriyle kendi dinemini anlattı.
Tanıtım etkinliğine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda kitap sever katıldı. Zamansız Şehrin çocukları kitabının 19 Aralık tarihinden sonra dağıtıma çıkacağı öğrenildi.
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