Fransız sosyolog Alain Touraine hayatını kaybetti

Modernizm ve postmodernizm üzerine çalışmalarıyla bilinen Alain Touraine (97) Fransa'nın başkenti Paris'te hayata veda etti.

ALAIN TOURAINE KİMDİR?

1925 yılında Fransa'nın kuzeyindeki Calvados kentinde dünyaya gelen Alain Touraine, İkinci Dünya Savaşı sonrası iş dünyasındaki değişimler, toplumsal hareketler ve sosyal mücadele üzerine çalışmalarıyla ün yaptı.



Fransa'daki Mayıs 68 olayları ve başta Polonya olmak üzere Orta Avrupa'daki demokratik devrimlerin sosyal plandaki etkileri, özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda Touraine'in çalışmalarının ana eksenini oluşturdu.



Touraine son olarak Sarı Yelekliler Hareketi ve kadının toplumdaki yeriyle ilgili yeni toplumsal mücadele üzerine çalışmaktaydı.



Sanayi Sonrası Toplum kavramının yaratıcısı olarak tanınan Touraine, Paris merkezli Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'nda araştırma direktörüydü.