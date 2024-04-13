Bakan Ersoy, Adana'da açılan sergileri gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, çeşitli etkinliklerle başladı.

Adana Müze Kompleksi'nde açılan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" adlı sergiyi gezen Bakan Ersoy, çalışmaları inceleyip katılımcılarla sohbet etti. Ersoy, daha sonra kompleks bünyesindeki Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.



Engelliler için geliştirilen uygulamayla film izledi



Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.

Burada Bakan Ersoy'a Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.

Tanıtımın ardından Ersoy, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını deneyimledi. Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi bakanlık tarafından yapılan "Son Akşam Yemeği" filmini izledi. Ersoy'a programlarında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.

Karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.