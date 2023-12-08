Giresun 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Liman sahasındaki Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarı, 8-17 Aralık günlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Edebiyat ve düşünce dünyasından 85 ayrı yazarı ve Türkiye’nin önde gelen 80 yayınevini ziyaretçileriyle buluşturacak olan fuarda Feridun Emecan, Nazım Elmas, Nurullah Genç, Bahar Eriş, Hulki Cevizoğlu, Mustafa Şen, Selçuk Küpçük, Mehmet Fatsa, Haldun Domaç, Erhan Afyoncu, İbrahim Sadri ve daha birçok önemli isim, söyleşi ve imza günleriyle kitapseverlerle buluşacak.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “Bu yıl 4. 'sünü düzenlediğimiz kitap fuarımız, bulunduğu mekanla, yazarlarıyla, katılan yayınevleriyle artık Giresun’da ve Karadeniz'de geleneksel hale geldi. Kitabın bizim bölgemizde ve Giresun’da bu dönemde bence çok önemli bir aktör haline dönüşmesi gerekiyor. Çünkü bilhassa gençlerimizin dijital ortamdan, internet ortamından, kontrolsüz ortamlardan biraz daha uzaklaşarak kitapla buluşmasını sağlamak gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bunun için okullarla, Milli Eğitim'le, sivil toplum örgütleriyle böyle ortaklaşa hareketler yapmaya çalışıyoruz ki şehrimizdeki bu kitap fuarında, kitaplarla gençlerimizi, insanımızı daha yoğun bir şekilde buluşturalım” ifadelerini kullandı.



Şenlikoğlu, fuara gösterilen ilgiden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.