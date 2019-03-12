İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ahmet Kaya'nın hayatı sahneye taşındı

Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film Ahmet Kaya'nın 19. ölüm yıldönümünde 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.



Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan Ahmedo İki Gözüm filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor.



Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise henüz açıklanmadı. Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda seyirciyle buluşacak.

"YASAL VARİSLERİ VE TEMSİLCİLERİ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"



Ahmet Kaya'nın eserlerinin yayın haklarını elinde bulunduran Gam Müzik'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Muhtelif mecralarda bir süredir “Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak” şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri (Kızları Çiğdem Kaya (Öztürk), Melis Kaya, eşi Gülten Kaya) ve eserlerini temsil eden yapım/edisyon firması GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir.



Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur.



Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya’ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz.



Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir “suç duyurusu” niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz."