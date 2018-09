Ankara’nın en büyük elektronik müzik festivali Burn Sonance Festival 2018,

9 Eylül'de Mirador Club’ta gerçekleşecek.



Bu sene üçüncüsü yapılacak olan Burn Sonance Festival, 9 Eylül’de Club Mirador’da Main Stage ve Chill Stage olmak üzere 2 farklı sahnede gerçekleşecek. Gus Gus (Live), Sebastian Mullaert, Artbat, Louisahhh, Chaim, Islandman, The Last Sense gibi dünya elektronik müziğinin önde gelen bir çok ismi Ankaralı elektronik müzik severlere eşsiz bir festival deneyimi yaşatmak üzere bir araya gelecek.



Burn Sonance Festivalde Main Stage’de, 1995 yılından günümüze kadar elektronik müziğe farklı anlamlar katarak 9 albüm, 20 single üreten İzlanda menşeili elektronik tekno/soul müzik grubu Gus Gus canlı performans sergileyecek. Minilogue’ın diğer yarısı olarak da bilinen, 2014’den bu yana solo olarak müzik kariyerine devam eden İsveçli Sebastian Mulleart, Kiev çıkışlı iki deneyimli isim Artur ve Batish kurduğu Artbat tech house klasmanında müzik listelerini zirvelerini zorlayan parçalarıyla kabinde yerlerini alırken, New York doğumlu Bromance Records bünyesinde başarılı deep house çalışmalarına imza atan Louisahhh gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Chill Stage’de Berlin, New York Londra kulüplerinin vazgeçilmez isimlerinden Chaim, Alman prodüktör Iorie, ülkemiz elektronik müziğin önemli oluşumlarından Islandman

Burn Sonance Festival katılımcılarına yazın son günlerinde unutulmaz anlar yaşatacak.



6000 metrekarelik alana yerleşik olan Mirador Club’de gerçekleşecek olan Burn Sonance Festival'de kurulacak olan tasarım pazarında festival katılımcıları dizayn ve sanat atölyelerinde keyifli vakit geçirme fırsatı bulacaklar.