Datça Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projeyle, Antik Knidos Kenti'ndeki 2 bin 600 yıllık askeri limanı 'Trireme' ile limana ait çeşme tekrar ayağa kaldırılacak. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'ye mal olması beklenen çalışmaların, 5 yıl içinde tamamlanacağı değerlendiriliyor. Proje maliyetinin 1 milyon 400 bin TL'sinin GEKA, kalan 300 bin TL'sinin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacağı bildirildi. Antik kentte birbirine bitişik olarak iki limanın bulunduğu, bunlardan 'Trireme'nin Ege Denizi'nde, Büyük Liman (Ticari Liman) olarak adlandırılan diğer limanın ise Akdeniz'de bulunduğu belirtildi.



'Knidos Ege (Trireme) Limanı ve Liman (Boulakrates) Çeşmesi'ni Kültür ve Turizme Kazandırma Projesi' ile ilgili Hızırşah Kültür Evi'nde tanıtım toplantısı yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı Fikret Çavuş, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ile vatandaşlar toplantıya katıldı.



Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Knidos Kazısı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, proje hakkında bilgi verdi. Knidos'un, antik dönemin kültür ve sanat anlamındaki en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "O dönemde iki limana birden sahip olan ender kentlerden biri olan Knidos'un, Ege Denizi bölümünde bulunan, askeri veya küçük liman olarak da adlandırılan Trireme Limanı nihayet kültür turizmine kazandırılacak" dedi.



ABD'Lİ ARKEOLOGLAR TARAFINDAN DOLDURULDU



Güneybatı Ege'nin en uç noktasında bulunan güzide antik kentlerinden biri olan Knidos'un her zaman sanatta, kültürde ve bilimde ön planda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doksanaltı, "Bu antik kentin belki de ünlenmesinin en önemli nedeni, Antik Çağ'ın yazarlarından Romalı Strabon'un, bu kenti limanlarından dolayı 'çifte kent' olarak adlandırmasıdır. Limanlardan büyük olanı ticaret limanı olarak kullanılmış, diğeri küçük ama askeri amaçlı kullanılmış olan Trireme Limanı'dır. İşte bu küçük liman, bu projeyle tekrar teknelerin bağlanmasına uygun hale getirilecek" diye konuştu.



ABD'li arkeologlar tarafından, Knidos'ta 1970'li yıllarda yapılan kazılar sırasında ortaya çıkan hafriyatın küçük limana dökülerek bölgenin bataklığa dönüştürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Bu nedenle ne yazık ki küçük liman kullanılamayacak hale getirilmiş, deniz seviyesi düşmüş ve içeriye teknelerin bile girmesi imkansız hale getirilmiş. Tarihi limanın arkeolog eliyle bu hale getirilmesi çok üzücüdür" dedi.



7 METRELİK MERMER ÇEŞME AYAĞA KALKACAK



Projeyle, liman dibinin temizlenerek çamurdan arındırılacağını ve antik dönemde çevresinde bulunan duvarlar ile girişindeki kulelerin aslına uygun olarak tekrar yapılacağını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Böylelikle küçük liman, arkeologların koruma kurallarına göre tekneler tarafından tekrar kullanılabilir hale gelecek. Kış mevsiminde, Büyük Liman'da barınamayan tekneler buraya sığınabilecek ve belki de Knidos, yılın her günü turizme hizmet verir olacak. Projenin diğer ayağını ise liman çeşmesi oluşturuyor. Liman caddesinde şu anda sadece temel seviyesindeki çeşmenin mimari unsurları büyük oranda günümüze ulaşabildi. Bu projeyle parçalar tekrar biraya getirilecek. Mermerden ve konik bir çatıdan oluşan çeşme tamamlandığında yaklaşık 7 metre yüksekliğinde olacak ve etrafında minik aslan başları bulunacak" diye konuştu.