Arif Sağ ameliyat sonrası yoğun bakımda (Sağlık durumu nasıl?)

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Son dönemde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) yaşanan kriz ve sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ, bu sabah satlerinde açık beyin ameliyatına girmişti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Başarı geçen ameliyat sonrası Onur Akay, Arif Sağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Akay, "Arif Sağ hocamız beyin tümörü nedeni ile ameliyat olmuştur ve ameliyatı çok başarılı geçmiştir. Yarına kadar yoğun bakım ünitesinde kalacak olan Arif Sağ için, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Mayıs 2017'de akciğer kanseri teşhisi konulan 73 yaşındaki sanatçı, bir süre Küba'da ilaç tedavisi görmüştü. Geçtiğimiz gün ise yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.