İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Tevfik Fikret doğumunun 150. yılında anıldı

Türk edebiyatının önemli ismi şair Tevfik Fikret’in yaşamına doğru gizemli bir yolculuğa hazır mısınız?

BİLİNMEYEN YÖNLERİ

Sanatçının kendi evi olan Aşiyan’da, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 17.00 de başlayacak Seyirlik Radyo’da Tevfik Fikret'in hayata dair duruşundan; ruh hallerine, alışkanlıklarına, korkularına, takıntılarına, meraklarına ve daha pek çok insani durumuna kadar bilinmeyen yönleri ve hayatından ilginç anekdotların aktarılacak.

DÖNEMİN MÜZİKLERİYLE ANLATIM



Radyo formatında hazırlanan ve yazının ardındaki hayata ışık tutacak olan program içerisinde anlatılara, dönemin müzikleri de eşlik edecek.

