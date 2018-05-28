Etkileyici hikayesi, güçlü prodüksiyonu ve dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ülkemizde ve dünyada sinemaseverlerden beğeni toplayan Ayla, bu yıl 51.’si düzenlenen WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yabancı Film” ödülünü kazandı. Filmin böylece ABD'den aldığı ödül sayısı toplamda 8 oldu.
Film ABD'de düzenlenen; Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali ve Richmond gibi öne çıkan festivallerden de ödül almıştı.
AYLA FRAGMANI - İZLE