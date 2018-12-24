Papagenolar, W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak çocuklar için kurgulandı. Özenle seçilmiş aryaların Türkçe seslendirileceği Papagenolar, Caner Akın’ın rejisörlüğünde allaturca’nın yapımıyla sahneye konuluyor. Papagenolar, 6 Ocak'ta KKM Gazanfer Özcan Sahnesi'nde.



Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı Papagenolar çocuk operasında hikaye; Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor. Sihirli Orman'da yaşayan tüm canlıların sevgiyle daha da güzelleştiğini, kötü bile olsa her insanın içinde mutlaka bir iyilik kırıntısı olduğunu ve bunu ortaya çıkarmak için yine sevgi ile yaklaşmak gerektiğini anlatan Papagenolar, tüm çocuklara ve ebeveynlere operanın en eğlenceli halini sunmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.