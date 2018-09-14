13 yıldır kendini her sene yenileyerek ilerleyen Contemporary Istanbul bu yıl da aynı ivmeyle yola devam etmekte. Fuar bu yıl akılda kalacak pek çok yenilikle dolu.



Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI) 20-23 Eylül tarihleri arasında Akbank desteği ve Ferko ortak sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.



İstanbul’u ve Türk sanatını dünya piyasasıyla buluşturan Contemporary Istanbul’da bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile yer alacak. Fuarda, çoğu Türkiye’den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergilenecek. Sanatseverler, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyoncularını bir arada görecekler.



İLGİ BU YIL DA YÜKSEK



Fuarın sanatsal içeriği, estetik tavrı, VIP Programı ve ziyaretçi memnuniyetini en üst seviyede tutan hizmet anlayışı ile İstanbul’a değer kattığını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor. İstanbul’un dünyada aldığı pozisyon ve sanat dünyasındaki yerini, galeri yöneticileri çok iyi görüyorlar ve burada kendilerine ait bir yerin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorlar. İstanbul’da olmak, Contemporary Istanbul’a katılmak yurtdışındaki galeriler için her yıl daha fazla önem kazanıyor. Diğer taraftan, bizim de çeşitli yumuşak geçişlerle yurtdışından gelen galerilerin, İstanbul’dan memnun ayrılmalarının yollarını bulmamız ve öneriler geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle yurtdışından gelen galerilerle, bu dönemde makul ve esnek fiyatlarla hareket etmeleri gerektiğini paylaştık. Aynı zamanda geçen 2 yılda gerçekleşen Contemporary Istanbul ile karşılaştırıldığında, bizi çok memnun ve motive eden sayıda yabancı koleksiyoncu ve sanatseverin fuara katılım talebi var. Dünya sanat pazarının Türkiye’yi, İstanbul’u ve Contemporary Istanbul’u yakın ilgi ile izlediklerini görmek bizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

5 ÜLKEDEN 17 GALERİ GELİYOR



Türkiye’nin yurtdışında yatırımı olan sanatsever iş insanlarına yönelik olarak ilk kez 2017 yılında, Özyeğin ailesinin Romanya’daki yatırımı Bucuresti Mall ile başlatılan “Galeri Destek Programı” bu yıl genişletildi. Galerilerin Contemporary Istanbul’a katılımını desteklemeyi amaçlayan program, bu yıl 5 ülkeyi kapsadı. Romanya’ya ek olarak, Galeri Destek Programı dâhilinde Hollanda, Portekiz, Fransa ve A.B.D.’deki galerilerin Contemporary Istanbul 2018’de katılımına destek sağlayan bu program ile Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, çeşitlenmesi ve ülkeler arasındaki sanat yakınlaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Galeri Destek Programı kapsamında bu yıl 5 ülkeden 17 galeri İstanbul’a geliyor.



PRIX PICTET BU YIL İSTANBUL'DA



Contemporary Istanbul, 2013 yılından beri düzenlediği “Plugin” bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan dünyanın ilk ve tek çağdaş sanat fuarı. Siemens Ev Aletleri’nin sponsorluğunda ve Ceren-Irmak Arkman’ın kuratörlüğünde fuar alanında düzenlenecek Plug-in ile yeni kuşağın sanatla buluşması, kolleksiyoncuların yeni alanlara açılması sağlanacak. Plug-in’de bu yıl sergilenecek eserler “Extra/Ordinary – Olağan/Dışı” teması altında ziyaretçileriyle buluşacak.



2008 yılında Pictet Group tarafından kurulan Prix Pictet, fotoğrafçılık ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen ödüllerinden biri oldu. Bugüne kadar her birinin sürdürülebilirliğin belli bir yönüne dikkat çektiği yedi ödül döngüsü gerçekleşti. Istanbul’daki serginin 18 Eylül ile 17 Ekim 2018 arasında Global Karaköy’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.