Aldous Huxley’nin Cesur Yeni Dünya (Brave New World) romanından uyarlanan dizide, ünlü oyuncu Demi Moore rol alacak.



Dizi, tekeşlilik, para ve aile gibi kavramların tarihe gömüldüğü bu yeni ütopik dünya düzeninde yaşayan Bernard Marx ve Lenina Crowne, Savage Lands’te geçirdikleri bir tatil esnasında büyük bir isyana tanık olurlar. İkili, kendilerini New London’a götürecek John the Savage tarafından kurtarılırlar.



Cesur Yeni Dünya’nın oyuncu kadrosunda Moore’a Jessica Brown Findlay, Kylie Bunbury, Hannah John-Kamen, Sen Mitsuji, Joseph Morgan ve Nina Sosanya gibi isimler eşlik ediyor.