İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dolunay Soysert: Kiralanmış bedenler gibiyiz

TOY İstanbul’da, 16 Ekim Salı akşamı 20.30’da sahnelenecek tek perdelik Kul oyununda Dolunay Soysert tek kişilik performans sergiliyor.

Seray Şahiner’in, aynı adlı ödüllü romanından uyarladığı Kul oyunu, tiyatroseverleri, Dolunay Soysert’in hayat verdiği Mercan’ın hayallerine, umutlarına ve hayal kırıklıklarına ortak ediyor.



Mercan, sayfalardan çıkarmışçasına canlı bir karakter... Görülmeden yaşayan, gördüklerinden bir yaşam kurma özlemiyle Mercan, tiyatroseverleri hem hüzünlü hikâyesini dinlemeye hem de kendisiyle birlikte İstanbul’u bir umut haritası eşliğinde yeniden keşfetmeye çağırıyor. Arnavut kaldırımlarından havalanıp cemevlerine, camilere, kiliselere varan; dilek ağaçlarına bağlanmış çaputlarla rüzgara salınmış umutlar… “Kul”da, insan eliyle kurulmuş çelişkilerin ancak Tanrı eliyle değişebileceğine inananlar, dayanacak kimsesi olmayınca ayakta duramayanlar, dünyaya gölgesinden başka kök salamayanlar, ölülerden başka can yoldaşı bulamayanlar konuşuyor.



ÖDÜLLÜ KİTAPTAN UYARLANDI

Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü sahibi, deneyimli tiyatro oyuncusu Dolunay Soysert, Kul'da çarpıcı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. TOY İstanbul ve id İletişim’in ortak yapımcılığında sahnelenen Kul oyunu, Seray Şahiner’in aynı adlı son romanından uyarlandı.

“Hanımların Dikkatine” kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, “Antabus” oyunuyla ise 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kazanan başarılı yazar Şahiner “Kul”u, aynı adlı romanından yola çıkarak tiyatro metni olarak yazdı. Yazar, “Kul” adlı kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne de değer görüldü.



Yönetmen koltuğunda Mert Öner’in oturduğu oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını ise Ayşe Ayter yaptı.