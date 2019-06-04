Diğer yapay zekalardan farklı olarak gördüklerini biyonik elindeki kalemle çizebilen Ai-Da, oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Şuana kadar kendine özgü bir çok çizim ve boyama yapan Ai- Da'nın eserlerini görenler çalışmaların bir yapay zeka tarafından yapıldığına inanamıyor.
Ai-Da'nın kişisel eserlerinden oluşacak sergi, 12 Haziran'da Oxford Üniversitesi'nde görücüye çıkacak. Ünlü İngiliz matematikçi Ada Lovelace'ın adını taşıyan Ai-Da, "dünyanın ilk yapay zekalı ultra-gerçekçi robot sanatçısı" olarak biliniyor.