Haberci Tim Fernholz’un Roket Milyarderleri adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Tim Fernholz’un sınırları zorlayan iki uzay girişimcisi Elon Musk ve Jeff Bezos üzerinden her geçen gün daha da hareketlenen uzay yarışındaki çetin mücadeleyi anlattığı kitabı Roket Milyarderleri, Destek Yayınları’ndan çıktı. Peki, rekabetin en üst düzeyde olduğu bu yarışta kazanan kim olacak?

ELON MUSK VE JEFF BEZOS'UN HİKAYESİ

Onlar, umutlarını uzay gemilerine bağlayan, insanlığın hayatını başka gezegenlerde devam ettirmesinin yollarını arayan, sınırları zorlayan iki uzay girişimcisi. Onlar bir yandan uzay ekonomisini altüst edecek kıyasıya bir mücadele verirken bir yandan da egolarını okşamaktan geri durmayan hayalperestler.

Onların mottosu belli: Risk yoksa ödül küçüktür!

Gelecekte süper güç olabilmenin yolu uzaydan mı geçiyor?

Uzayda çok gezegenli bir uygarlık kurmak mümkün mü?

Roketler nasıl tasarlanır? Roket sektörü hangi riskleri barındırır?

Mars’ta koloni kurmak mümkün olacak mı?

Uzay milyarderleri nasıl motive oluyorlar? Nasıl çalışıyorlar?

Tim Fernholz, başarılı haberciliğiyle, bizlere karmaşa içindeki bir endüstriyi biyografik detaylarla aktarıyor. NASA, iddialı uzay programını muhafaza etmeye çalışıyor; Boeing ve Lockheed Martin gibi geleneksel uzay şirketleri, yeni rakiplere uyum sağlamak için mücadele veriyor; lobiciler devlet borçlarıyla cebelleşiyor ve kanun koyucular bu yeni uzay yarışının küresel anlaşmazlığa dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Fernholz, uzayın fethine uzanan yeni yarışın iç yüzünü rekabet ve ayakta kalabilmeye dair sürükleyici bir hikayeye dönüştürüyor.



“Fernholz, odak noktasında özel sektörün tekrar kullanılabilir roket üretimi teknolojisi arayışının bulunduğu, iyi hazırlanmış bir anlatı sunuyor.”



The Wall Street Journal

TIM FERNHOLZ KİMDİR?

TIM FERNHOLZ, Quartzs ve Quartz/Marketplace’in ekonomi haberleri yayıncısı. Ayrıca Actuality’de muhabirlik yapmaktadır. 2011 yılından beri SpaceX hakkında rapor hazırlamaktadır. Knight Journalism ve Washington’daki New America Foundation’ın uyesidir.