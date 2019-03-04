Ezhel: Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan bir gün her şey bitecek

Ezhel, Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. 2017 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü ‘Müptezhel’ ile beğeni toplayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan rapçi, Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Dinleyicilerini ‘Alo’ adlı şarkısıyla selamlayan Ezhel, ‘Geceler’ ve ‘Benim Derdim’ gibi öne çıkan şarkılarını da seslendirdi. Mekanı dolduran bin 100 kişi, 2 saat boyunca sahnede kalan Ezhel’in şarkılarıyla eğlenirken, konfeti şovları da geceye renk kattı.



Dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran Ezhel, “Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyadaki bütün ayrımları bırakıp eğlenmemize bakalım. Keşke tüm dünya böyle olsa. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye ne egomuz kalacak, ne başka bir şey, tek kalacak şey sevgi” dedi.