Fatma Girik shunt ameliyatı oldu (Sağlık durumu nasıl?)

Türk Sineması’nın usta ismi Fatma Girik üç hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sık sık düşmesinin sebebinin bulunması için uzun süren tetkiklerden geçen 76 yaşındaki oyuncunun ameliyat olmasına karar verildi.

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen rahatsızlık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren usta sanatçının ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı.

Ameliyat sonrası konuşan Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.



Ameliyat sonrası normal odasına alınan usta sanatçı, kendine geldi ve konuşmaya başladı.