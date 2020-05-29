Ferzan Özpetek'in La dea fortuna filmi İtalya’da sekiz dalda ödüle aday

Bugüne kadar Hamam, Karşı Pencere, İstanbul Kırmızısı, Cahil Periler gibi önemli filmlere imza atan yönetmen Ferzan Özpetek’in yeni filmi La dea fortuna (Şans Tanrıçası), İtalya’da 1946 yılından beri verilen film ödülleri Nastro d’Argento’ya sekiz dalda aday gösterildi.

Arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikayesine odaklanan filmde İtalyan oyuncuların yanı sıra Serra Yılmaz da rol alıyor.



Özpetek’in 13’üncü uzun metrajlı filmi La dea fortuna'nın aday gösterildiği tüm kategoriler şöyle: En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo (Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Özpetek), en iyi erkek oyuncu (Stefano Accorsi – Edoardo Leo), en iyi kadın oyuncu (Jasmine Trinca), en iyi film müziği (Pasquale Catalano), en iyi orijinal müzik (Che vita meravigliosa), en iyi cast direktörü (Pino Pellegrino).



R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia işbirliğinde hazırlanan film, geçen yıl 19 Aralık’ta İtalya’da gösterime girdi. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi ise henüz belli değil.