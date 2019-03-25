Bugüne kadar çocuklara anne babalar, öğretmenleri, büyükler öğretti her şeyi.



Ancak bu döngüyü ‘Yeşil Karıncalar’ değiştiriyor. Artık çocuklar da büyüklere öğretiyor.

Hem de çevremiz, dünyamız, geleceğimiz için çok önemli bir konuyu çocuklar anlatıyor.



Dönüşüm Derneği Kurucusu ve sanat öğretmeni Niyazi Selçuk’un kaleme aldığı 'Yeşil Karıncalar', daha yaşanabilir bir dünya için bugüne kadar büyüklerin anlattığı her şeyi çocukların gözünden anlatıyor.



Hatıra Akyüz’ün resimlediği serinin ilk kitabında; evsel atıkların yeraltı serüvenlerini, doğaya ve diğer canlılara verdikleri zararı bu kez çocuklar anlatıyor büyüklere.



Geri dönüşüm bilinci ve farkındalığı oluşturmayı amaçlayan 'Yeşil Karıncalar'

serisiyle hem büyüklere hem de küçüklere doğal yaşama zarar vermeden yaşanabileceği hatırlatılıyor.



GERİ DÖNÜŞÜM MACERASI BAŞLIYOR



Geri dönüşümün ve evsel atıkları ayrıştırmayı çocuklara anlatmak amacıyla

hazırlanan 'Yeşil Karıncalar' kitabının kahramanları; Deniz ve Yeşil Karıncalar.



Bir gece su içmek için mutfağa giden Deniz, herkes uyurken, çöplerde atıkları

ayrıştıran Yeşil Karıncalar ile karşılaşır. Yeşil Karıncalar onu, yerin altındaki yuvalarına davet eder. Deniz bu yolculuğu sırasında insanların yarattığı atıkların diğer canlıların hayatını ne kadar zorlaştığını görür ve atıkları ayrıştırmayı öğretmek üzere kolları sıvar.



Geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırmanın çocukların gözünden anlatıldığı 'Yeşil

Karıncalar' projesi, eğitimde süregelen ‘çocuğa öğretilir’ yöntemi yerine 'öğretme' işini çocuklara veren yeni bir model öneriyor. Çocuklar aracılığıyla ebeveynlere de ulaşmayı hedefleyen kitap serisi klasikleşmiş eğitim algısına farklı ve yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.



“GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PROJE”



Okullarda satışa çıkacak olan 'Yeşil Karıncalar' kitabının satışından elde edilecek

gelir, devlet okullarında çocuklara ücretsiz dağıtılmak üzere 5 bin kitap basılması için kaynak yaratacak. Toplam 2 bin adet basılan kitaptan, bu kitaplar satıldıktan sonra basılacak 7 bin adedin 5 bini ekonomik durumu olmayan çocuklara ücretsiz dağıtılacak.



Kendi içinde bir döngüsü olan bir sistemle her 2 bin adet baskıda 5 bin adet dağıtılmak üzere basılacak.



Ücretsiz dağıtılacak kitaplar, çocukların 'bir şeye bedava sahip olması' düşüncesinden

uzaklaşması için evden bir elektronik atık getirmeleri karşılığında verilecek. Bu şekilde

toplanan elektronik atıklardan elde edilecek gelirle de, sokak hayvanlarının mama ya da barınak ihtiyaçları karşılanacak. Böylece proje, kendi içinde bir döngüyü tamamlayarak kendi geri dönüşüm hikâyesini gerçekleştirmiş olacak.



Ayrıca kitaptaki hikâyeden yola çıkılarak, Dönüşüm Derneği tarafından çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmaya yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.