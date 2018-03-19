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Hugh Jackman bir daha Wolverine’i oynamayacak

ntv.com.tr

Sanat

17 yıl boyunca Wolverine karakterine hayat veren ve Logan filmiyle karaktere veda eden Hugh Jackman’ın role yeniden dönmesini bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı.

SON WOLVERINE FİLMİ

Avustralyalı aktör Hugh Jackman, Logan ya da Wolverine adıyla tanınan karakteri daha fazla oynamayacağını açıkladı.

49 yaşındaki ünlü oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu seçildiği 2018 Empire Ödülleri kırmızı halısında, “Logan olacak ama benimle değil. Bir başkası oynayacak” dedi.  

Jackman, 17 yıl boyunca hayat verdiği Wolverine karakterine Logan filmiyle veda etmişti, ancak ünlü oyuncunun bu role yeniden dönebileceği konuşuluyordu.

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