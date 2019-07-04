İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu yıl 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırlayacak.

İstanbul Caz Festivali’nin son dört yıldır, çocuklara özel günübirlik bir etkinliği daha var: Çocukça Bir Gün.



5-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış, gün boyunca devam eden konserler, atölyeler ve performanslarla dolu dolu bir program sunan Çocukça Bir Gün, bu yıl çocukları ve aileleri 13 Temmuz Cumartesi günü Feriye’ye davet ediyor.



Çocukça Bir Gün bu yıl, Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal ile Masalların Masalı performansıyla başlayacak programıyla çocuklara keyifli bir gün yaşatacak. Gün boyunca çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürprizlerle, çocuklar müzik ve sanatla iç içe dopdolu bir gün geçirecek. Etkinlik için bilet alanların rezervasyonla katılabileceği yaratıcı atölyelerin yanı sıra çeşitli ücretsiz atölye ve performanslar da gerçekleştirilecek.



Caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan İstanbul Caz Festivali çocuk kitabı Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün’de çocuklar ve ailelerle buluşacak. Renk Renk Caz, İKSV’nin farklı etkinlikleri kapsamında, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yayımladığı dördüncü çocuk kitabı olacak.



ÇOCUKÇA BİR GÜN'DE MÜZİK ATÖLYELERİ



İstanbul Caz Festivali ve İKSV Alt Kat tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Çocuk Atölyeleri Tasarım Programı kapsamında hazırlanan atölyeler, 26. İstanbul Caz Festivali’nin Çocukça Bir Gün programında yer buluyor.



Çocuk Atölyeleri Tasarım Programı kapsamında Erdem Topsakal’ın yürütücülüğünü üstlendiği Ritmik Beden Orkestrası’nda 9-12 yaş arasındaki çocuklar; çeşitli ritim ve beden perküsyonu çalışmaları yapacak ve bu eğlenceli çalışma sırasında profesyonel bir müzisyenin konserlere nasıl hazırlandığını da deneyimleme şansı bulacak.



Tüm seslerin buluştuğu "Bu Kimin Sesi?" atölyesinde ise 5-8 yaş arasındaki çocuklar, atölye yürütücüsü Ezgi Barhan’la birlikte temel ses egzersizleri yapacak. Birbirinden farklı seslerle oyunlar oynanacak atölyede, “çokseslilik” kavramı üzerine çalışılacak.



Avi Medina, Rüya Nesrin ve Sanat Deliorman tarafından yürütülen ve çocukların özgün yaratımlarıyla ekip ruhunu bir araya getiren Sihirli Caz Ormanı, Çocukça Bir Gün’de herkese açık özel bir performans sunacak. ASAM/SGDD ve Beyoğlu Sosyal Hizmetler Merkezi’nin işbirliğiyle İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilen on haftalık atölye programının ardından katılımcı çocuklar, Çocukça Bir Gün sahnesinde blues ezgilerinden ilham alan doğaçlama bir performansla izleyicileri caz ormanının büyüleyici dünyasına götürecek.



CAZDAN İLHAM ALAN YARATICI ATÖLYELER



Atölye Pikolo tarafından 5-8 yaş grubu için hazırlanan Geometrik Gitarlar Atölyesi’nde çocuklar, kübizm hakkında bilgi edinerek, İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun Guitar (1914) eserinden ilham alacak ve çeşitli malzemelerle kübist formlardan oluşan kendi geometrik gitarlarını tasarlayacaklar.



Atölye Pikolo’nun 9-12 yaş grubu için hazırladığı Mobil Notalar Atölyesi’nde ise, notalar kâğıda değil, tellere dökülecek. Çocuklar bu atölyede durağan eserlerin aksine hareket ve devinimi öne çıkaran yapıtlarıyla bilinen modern heykelin öncüsü Alexander Calder'in sanat pratiğinden yola çıkacak ve büktükleri, katladıkları tellerle kendi notalarından oluşan mobil heykellerini yapacak.



Pace Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Seslerden Renklere Renklerden Çizgilere Takı Atölyesi 5-8 ve 9-12 yaş grupları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. İstanbul Caz Festivali’ndeki muhteşem sesler bu atölyede renklere, çizgilere, motiflere ve sonra da çok eğlenceli ve yaratıcı kolye, anahtarlık ve takılara dönüşecek. Atölyede çocuklar seslerin nasıl renklere ve çizgilere dönüşebileceğini yaratıcı düşünerek, tartışarak ve en önemlisi deneyerek keşfedecekler.



Atölyeler için kontenjan sınırlı olduğundan, bilet alan izleyicilerin etkinliğe gelmeden önce şuradan rezervasyon yaptırması gerekiyor.



RENK RENK CAZ KİTABI TANITILACAK



Caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak hazırlanan İstanbul Caz Festivali çocuk kitabı Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün’de çocuklar ve ailelerle buluşuyor. Burcu Ural Kopan tarafından hazırlanan, Macide Damla Akyürek tarafından resimlenen kitaba, Batu Akyol, Feridun Ertaşkan, Yekta Kopan, Sibel Köse, Pelin Opcin, Hülya Tunçağ ve Buket Uzuner yazılarıyla, Kenan Doğulu, Cenk Erdoğan, Zuhal Focan, Harun İzer, Ozan Musluoğlu, Ayşe Tütüncü ve Fahrettin Yarkın da farklı sorulara verdikleri yanıtlarla katkıda bulunuyor. İKSV tarafından, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan dördüncü çocuk kitabı olan Renk Renk Caz, Çocukça Bir Gün’de özel bir etkinlikle tanıtılacak.



AÇIK ALANDA ÜCRETSİZ ATÖLYELER



Çocukça Bir Gün’de Feriye’nin bahçe alanında iki farklı ücretsiz atölye gün boyu devam edecek. Caza Renk Ver Atölyesi’nde çocuklar, Renk Renk Caz kitabının çizimlerinden oluşan duvar resmini farklı malzemelerle hep birlikte renklendirecek. Atölye alanında gün boyu “pop up” caz dinletileri de sunulacak.



Açık alanda ayrıca küçük çocukların algılarını geliştirecek, duygularını tetikleyecek seyyar bir oyun parkı olan HOP yer alacak. Deneysel oyunlara açık, tanımları konmamış bir oyun alanına bırakılan basit ve hafif malzemeler çocukların oyununu desteklerken, çocuklar bir Oyun Kurucusu eşliğinde bu malzemelerle çadır, kule, tünel gibi kendi oyun ekipmanını oluşturacak.