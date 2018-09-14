Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, yeni single'ı GTFO'yu müzikseverlerle buluşturdu. Drake gibi isimlerin projelerinde yer alan, Grammy adayı Nineteen85’ın yapımcılığını üstlendiği GTFO şarkısı, video klibiyle beraber müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkileyici vokalleri ve kadife sesiyle dinleyiciyi kendine hayran bırakan şarkının video klibi, Kelly Clarkson ve Charlie XCX gibi sanatçıların projeleriyle ismini duyuran Sarah McColgan tarafından çekildi. Carey, 2014 yılından bu yana ilk kez yayımlanacak olan yeni albümünden With You adlı ikinci şarkısını 5 Ekim tarihinde hayranlarıyla paylaşacak.



Billboard’un “Artist of the Decade” ödülü, 21. American Music Awards ödülü, BMI’ın “Icon Award“ ödülü ile birlikte 5 Grammy ödülünün sahibi olan Carey, dünyada en çok satan sanatçılardan biri olarak adını tarihe geçirdi.