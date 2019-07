Stranger Things’in başrol oyuncularından Millie Bobby Brown, Marvel’in sinematik evrenine katılıyor. 15 yaşındaki İngiliz oyuncunun rol alacağı The Eternals filmiyle ilgili detaylar, San Diego’da düzenlenecek Comic-Con’da açıklanacak.



Daha önce filmin kadrosunda Angelina Jolie ve Game of Thrones yıldızlarından Richard Madden ile Kumail Nanjiani’nin kadroya katıldığı açıklanmıştı.



Sersi’yi Angelina Jolie’nin, Ikaris karakterini de Richard Madden’in canlandıracağı filmde Millie Bobby Brown’un hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.



The Rider filminin yönetmeni Chloé Zhao’nun yönetmen koltuğuna oturacağı filmin 2020’de vizyona girmesi bekleniyor.

Marvel, The Eternals’ın ilk çizgi romanını 1974’te yayınlamıştı. Jack Kirby’nin yazdığı çizgi romanı, 2006’da Neil Gaiman yedi kitaplık yeni bir seride kahramanlara modern bir görünüm vererek tekrar yayınlamıştı. Celestials olarak bilinen kozmik varlıkların milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde genetik deneyler yaparak süper güçlere sahip, neredeyse ölümsüz bir tür yaratmasıyla başlayan hikaye, insanlık tarihi boyunca perde arkasında devam eden kozmik bir mücadeleye dönüşüyor.

STRANGER THINGS 3. SEZON FRAGMANI