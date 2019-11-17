Netflix dizisi Atiye'nin (The Gift) yayın tarihi ne zaman? (İlk fragman yayınlandı)

Hakan: Muhafız'dan (The Protector) sonra Netflix'in imza attığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye (The Gift) ile ilgili yeni detaylar belli oldu. Oyuncu kadrosunda; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı Atiye 27 Aralık’ta ilk sezonuyla Netflix’te yer alacak.

İLK SEZON 8 BÖLÜM



Yönetmenliğini Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı’nın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. İkinci sezon çekimlerin tamamlanan dizi Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşifin, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatıyor.



ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE



Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak. Anadolu topraklarında yürütülen bir kazı çalışması esnasında genç bir ressamın hayatı değişir ve geçmişine dair sırların peşinden koşmaya başlar.



GÖBEKLİTEPE'DE YAPILAN KEYİF



Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul’da mutlu bir hayat sürmekteyken Göbeklitepe’de yapılan bir keşif hayatını değiştirir. Bölgede kazı yöneticisi arkeolog Erhan, Atiye ve Göbeklitepe arasındaki mistik bağı gözler önüne serecek bir sembolü keşfeder. Atiye ise bu renkli maceranın içerisine atılacak antik tapınakta geçmişini araştırmaya başlar.

GÖBEKLİTEPE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER



Gizem perdesi aralanmaya başladıkça Atiye esrarengiz olaylarla karşılaşır ve yaşanan hadiseler Atiye’nin geçmişi ve geleceği, gerçek ve ruhani arasındaki her şeyi sorgulatır.

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