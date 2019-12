Netflix'in Hz. İsa dizisine boykot çağrısı

Netflix’te Hz. İsa hakkında yayınlanan komedi türündeki The First Temptation of Christ (Mesih'in İlk Günahı) adlı Brezilya yapımı dizi tepki çekti. Brezilya’da bir milyondan fazla kişi, dizi için boykot çağrısında bulundu.



Netflix’te 3 Aralık'ta yayınlanmaya başlayan dizide Hz. İsa eşcinsel olarak gösteriliyor. YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun hazırladığı dizide Hz. İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.



İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI



Dizinin Hz İsa’yı eşcinsel olarak gösterdiği sahneler üzerine Change.org sitesinde bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada, Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısı yapıldı.



Kampanyaya destek veren kişi sayısı, şu an için 1 milyon 281 binin üzerinde. Hedef 1,5 milyon imza toplamak.

“HALKIN YÜZDE 86'SININ İNANCINA SALDIRMAYA DEĞER MİYDİ?”



Boykot çağrısına destek verenler arasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano da bulunuyor. Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?“ diyerek Netflix’e ve dizi yapımcılarına tepki gösterdi.

“NETFLIX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM”



Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etti.

YILLAR ÖNCE DE MARTIN SCORSESE'NİN FİLMİ TEPKİ TOPLADI





Bugüne dek Hz. İsa hakkında pek çok film yapıldı. Tüm zamanların en önemli yönetmenlerinden biri olan Martin Scorsese'nin beyazperdeye aktardığı 1988 yapımı Günaha Son Çağrı filmi, aralarında en çok ses getireni oldu. İsa'yı bambaşka bir pencereden ele alan yapıt, özellikle de gösterime girdiği dönemin ardından uzunca bir süre tartışıldı. İsa'yı Magdelene ile olan ilişkisinden başlayıp idam ediliş sürecine kadar geçirdiği evrelerle ele alan yapıt, peygamberin ulvi yanlarından ziyade insani yanlarını beyazperdeye yansıtıyor.

Film, gösterildiği yıl Hristiyan topluluklarından tepki topladı ve İtalya, Yunanistan ve Rusya gibi ülkelerde filmin gösterilmesi yasaklandı.