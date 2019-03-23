Geçen ay, genç bir kadın Beşiktaş’taki bir barda özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmiş, vücudunda oluşan morlukların fotoğraflarını da Twitter’da paylaşmıştı. Bu iddia üzerine mekân sahibi de “karşılıklı darp” açıklaması yapmıştı.



SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ



Bu gelişme üzerine mekânla konser anlaşması yapan Kalben ve Nil Karaibrahimgil, programlarını değiştirdi, konserlerini iptal etti. İki sanatçı da aldıkları iptal kararını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu.



Kalben Twitter’a “Konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız” diye yazdı.



'KIZ ÇOCUKLARI BİR ÜLKENİN ANNESİDİR'



Nil Karaibrahimgil de aynı platformda, boynunda “Kız çocukları bir ülkenin annesidir” yazılı fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: “Dorock konserimiz iptal. Yeni buluşma yer ve zamanlarımızı yazacağım.”

BÜYÜK EV ABLUKADA İPTAL KARARI ALDI

Kalben ve Nil Karaibrahimgil'den sonra Büyük Ev Ablukada da iptal kararı aldı. Bartu Küçükçağlayan ve Cem Yılmazer tarafından kurulan grup, Twitter hesabından “6 Nisan konserimizi çalmıyoruz. Umutsuzluğa alışmayıp yataklara küs girmiyoruz” açıklamasında bulundu.