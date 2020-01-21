Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin adı belli oldu: Kuru Otlar Üstüne

Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye kazanan, en son 2018’de 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Ahlat Ağacı filmine imza atan Nuri Bilge Ceylan yeni bir film hazırlığı yapıyor. Ceylan’ın yeni filminin adı Kuru Otlar Üstüne.



12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü” verilecek. Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü’nün ilki bu yıl Nuri Bilge Ceylan’a verilecek. Bu vesileyle TRT 12 Punto, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ceylan’ın yeni filminin isminin Kuru Otlar Üstüne olduğunu açıkladı.



Henüz fimin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü" verilecek. "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"nün ilki yeni film projesi #KuruOtlarÜstüne için usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a verilecek. pic.twitter.com/0Mrsc7Am4W — TRT 12 Punto (@trt12punto) January 21, 2020

CEYLAN'IN BOL ÖDÜLLÜ SİNEMA KARİYERİ

Sinemaya Koza adlı kısa filmiyle adımını atan Ceylan bu filmiyle, Cannes Film Festivali'nin ilgili bölümüne katılma başarısını gösterdi. Ceylan 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan ve başta Berlin Film Festivali olarak pek çok dünya festivalinde gösterilen üç bölümlü, otobiyografik ve pastoral Kasaba filmini, 1999 yılında da bir meta-film olan ve ilk iki filmdeki otobiyografik izleği sürdüren ve büyük başarı kazanan Mayıs Sıkıntısı'nı çekti. Film, Berlin Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde gösterildi.



56. Cannes Film Festivali’nde yarışan ve favori filmler arasında gösterilen 2002 yapımlı dram filmi Uzak, Altın Palmiye’den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan Büyük Jüri Ödülü’nü (Grand Prix) aldı.



Nuri Bilge Ceylan, filmlerinde eşi Ebru Ceylan'la birlikte çalışıyor.

"YALNIZ VE GÜZEL ÜLKEME"

Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan İklimler, 2006 Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümüne kabul edildi. Filmde Nuri Bilge Ceylan'ın kamera önüne de geçerek, eşi Ebru Ceylan'la başrolleri paylaştı.



Ceylan, 2008 Cannes Film Festivali'nde Üç Maymun filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme" dedi. Bu söz Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. 64. Cannes Film Festivali’nde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü.



Kış Uykusu isimli filmi 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Palmiye'ye layık görüldü. Böylece Yılmaz Güney'in Yol filminin ardından ikinci kez bir Türk filmi bu ödülü kazanmış oldu.

SON FİLMİ AHLAT AĞACI DA CANNES'DA YARIŞTI