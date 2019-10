Babylon’da bu haftanın programı...



29. Akbank Caz Festivali: Vaudou Game – 17 Ekim Perşembe



Japonya’dan Güney Afrika’ya, Togo’dan Belçika’ya, İsveç’ten Kanada’ya, farklı destinasyonlarda kendi dinleyici kitlesini yaratmayı başaran Vaudou Game’nin sahneden taşan enerjisiyle, dans ve neşe dolu bir festival akşamı Babylon’da...



70’lere davetiye tadındaki son albümleri “Otodi”yi geçtiğimiz yıl yayımlayan Vaudou Game, voodoo kültürü ritüellerinden aldığı ilhamı, Afrobeat ritimleri, funk ve soul tınılarıyla benzersiz bir biçimde harmanlıyor. James Brown stili rengarenk, gizemli ve çarpıcı groove’lar, Afro-funk ruhunu kusursuzca yansıtıyor. Lyon çıkışlı Afro-Fransız gruba adını veren Afrika kökenli “vaudou” geleneğinin otantik yansımaları, grup lideri Peter Solo’nun vokal tekniğinde de yeni kapılar açıyor.



Y2K Millennium Party – 18 Ekim Cuma



Oldies But Goldies’e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, milenyum kuşağını da zaman yolculuğuna çıkarıyor ve 18 Ekim Cuma akşamı Y2K Millennium Party’nin yeni konseptliyle dans pistinde buluşturuyor.



Şarkı sözlerine eşlik edecek görseller ve pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya türler arasında geçiş yapılacak olan partide 2000’lere geri dönüş yaşanacak.

Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A. , Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans edilecek.

29. Akbank Caz Festivali: Alfa Mist – 18 Ekim Cuma



Alfa Mist, 29. Akbank Caz Festivali kapsamında 18 Ekim'de Babylon sahnesinde.



Melankolik caz melodilerini alternatif hip-hop ve soul öğeleriyle harmanlayan, Londra çıkışlı piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı Alfa Mist, övgü toplayan ilk albümü “Antiphon”un ardından, bu yıl içinde yeni stüdyo albümü “Structuralism”i yayımladı. Herhangi bir müzik eğitimi almadan kendi kendini yetiştiren ve bugün Londra’nın renkli caz sahnesinin önde gelen figürlerinden biri olan müzisyen; Tom Misch, Jordan Rakei, Barney Artist, Mansur Brown ve Yussef Dayes gibi ilham verici sanatçılarla yaptığı başarılı iş birlikleri ile de tanınıyor. Alfa Mist’in aynı anda hem canlı hem meditatif olabilen janrlar ötesi bestelerinde; melankolik saksafon tınıları, coşkulu hip hop unsurları ile kusursuzca bütünleşiyor.



29.Akbank Caz Fesvitali:Mehmet Uluğ Gecesi:İ.M.C. Trio – 19 Ekim Cumartesi

Akbank Caz Festivali’nin her yıl düzenlediği “Mehmet Uluğ Gecesi” etkinliğinde yeni projesi İ.M.C. Trio ile sahne alacak olan İmer Demirer, müziğini ve hislerini izleyiciyle paylaşmak için 19 Ekim Cumartesi günü Babylon’a geliyor.



Demirer’in 1976’da İstanbul Devlet Konservatuarı’nda başlayan müzik hayatı, mezuniyetinden sonra Cem Aksel, İlkin Deniz ve Can Ayer gibi caz müzisyenleriyle tanışması ve birlikte çalışması ile giderek hareketlendi. Yıllar içinde Ali Perret’nin İstanbul Caz Dörtlüsü, Emin Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Selçuk Sun, Tuna Ötenel, Neşet Ruacan, Mahmut Yalay, Ateş Tezer, Elvan Aracı, Selim Selçuk, Nükhet Ruacan, Nilüfer Verdi, Nükhet Aruca, Aydın Esen, Can Kozlu, Ayşe Gencer, Can Ayer, Oğuz Durukan, Önder Focan ve Deniz Dündar gibi pek çok öncü müzisyenle ortak çalışmalarda yer aldı. Sideman olarak birçok albüme katkıda bulundu ve 2009’da Mehmet Uluğ’un davetiyle Pozitif Müzik çatısı altında “You, Me & Char” adlı albümünü yayımladı. Babylon’daki bu anlamlı gecede, İ.M.C. Trio’nun ardından, P.D.K (Ali Perret Trio), Aydın Esen ve Bora Uzer Group sahne alacak.