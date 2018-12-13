Sanatatak Mekan'da açılacak Neşet Ertaş arşiv sergisi vesilesiyle Neşet Edenler başlıklı konser, bugün Neşet Ertaş'la yeniden ilişki kurmayı, yeni ilişkiler tesis etmeyi, ondan ilham alacak gençleri teşvik etmeyi hedefliyor.
Neşet Edenler konseri Neşet Ertaş şarkılarından aldığı ilhamı, farklı müzik deneyimleriyle buluşturarak neşet edenlerin çoğalmasını diliyor.
Gecenin onur konuğu Erkut Özkan. Özkan, sazıyla Ertaş'ın izinde, Ertaş'ın ozanlık geleneğinin mirasçısı olarak konserin onur konuğu.
Konserin konsepti Ayşegül Sönmez'e müzik direktörlüğü Volkan İncüvez'e ait.
Gece boyunca hip hop, caz, rock gibi farklı müzik deneyim alanlarında sahne alacaklar arasında, Ağaçkakan, Farazi V Kayra, Ceyda Köybaşıoğlu, Congulus, Debdebe ve Cümbüş Cemaat var.
CUMARTESİ 21:30'DA
Konser, Beyoğlu'nun yeni mekanı Anahit Sahne'de 15 Aralık Cumartesi günü 21.30'da gerçekleşecek.
Adres: Tomtom Mahallesi, Akarsu Sk. No:1-2-4 D:5, 34433 Beyoğlu/İstanbul
BOZKIRIN TEZENESİ