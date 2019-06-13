Yapı Kredi bomontiada 13 Haziran'dan itibaren her Perşembe Yapı Kredi Worldcard sponsorluğunda World Akustik konser serisine başlıyor. Serinin ilk konuğu Affet, Sana Dair ve Mucize gibi klasikleşen şarkıların yaratıcısı, müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi.



Eylül ayına kadar devam edecek World Akustik konserlerinde 20 Haziran’da Can Kazaz ve Nilipek., 27 Haziran’da ise Elif Çağlar sahne alacak.

Tuna Kiremitçi hakkında



Affet, Yine Sevebilirim, Bu Aşk Burada Biter, Birden Geldin Aklıma, Sana Dair ve Mucize gibi klasikleşen şarkıların yaratıcısı, müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi, albüm ve sahne çalışmalarına devam ediyor. 90'larda Kumdan Kaleler grubuyla başladığı müzik hayatının 20. yılında çıkardığı Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları albümünün başarısından sonra müziğini: "Ozan geleneğine bağlıyım, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Tom Waits, Leonard Cohen, Jacques Brél, Vladimir Visotski dinleyerek büyüdüm. Yaptığımız şeyin aslında halk ozanlarınınkinden farkı yok, sadece nazlı yâri çeşme başında değil metro çıkışında bekliyoruz" sözleriyle tarif eden Kiremitçi, çoğunun sözü ve müziği kendisine ait şarkılarıyla dinleyiciye duygu ve dans dolu bir repertuar sunuyor. Düet şarkılarda sahnede sanatçıya Elis Dubaz'ın billur sesi eşlik ediyor.