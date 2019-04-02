Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'u, 20 yıl aradan sonra başkent izleyicisinin beğenisine sundu.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve başkentlilerin yoğun ilgisi üzerine eserin ATO Congresium'a taşınmasını kararlaştırdı.



ATO Congresium, 3 bin kişilik kapasitesiyle 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de verilecek temsile ev sahipliği yapacak.



Puccini'nin "bugüne kadar bestelediğim en iyi eser" olarak nitelendirdiği ancak son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eser, aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot'un, Calaf ile aşkı öğrenmesi anlatılıyor.



Sezonun iddialı eserlerinden olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye konulan Turandot'ta figüranlarla birlikte 200 kişilik bir ekip görev alıyor.



Turandot'un 15 Nisan'daki temsilinde Calaf rolünü Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan seslendirecek.



"İZLEYİCİLERİMİZ BİLET SIKINTISI YAŞAMASIN İSTEDİK"

ADOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Volkan Ersoy, sahneye koydukları eserlerin izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.



Opera Sahnesi'nin koltuk kapasitesinin sınırlı olduğuna, biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiğine işaret eden Ersoy, DOB Genel Müdürü Murat Karahan ile Turandot'u da Troya gibi Congresium'da sergilemeye karar verdiklerini anlattı.



Turandot gibi marka olmuş eserleri daha geniş ve büyük sahnede izleyicinin beğenisine sunmak istediklerini belirten Ersoy, "İzleyicilerimiz bilet sıkıntısı yaşamasın istedik. Geniş kapasiteli olduğu için eserimizi Congresium sahnesine taşıyoruz" diye konuştu.



Ersoy, Turandot'un 24 Mayıs Cuma akşamı da ATO Congresium'da temsil vereceğini kaydetti.