Küçükçiftlik Park’ta 14 Temmuz’da gerçekleşecek Festtogether, dünyaca ünlü yıldız Bob Geldof’u ağırlıyor. İstanbulluları coşkulu bir festival havası ve sosyal fayda odaklı bir gün bekliyor.



Dünyadaki büyük festivaller her yıl toplam 20 bin ton atık üretiyor. Kişi başına 2,8 kilo atık düşüyor.



Festtogether’ın en önemli amacı müziğin birleştirici gücünü kullanarak ekolojik bilinci yükseltmek. Hedefler ise:



1. Sıfır atık seviyesini yakalamak.



2. Geri dönüşümü ön plana çıkarmak.



3. Küresel ısınmaya neden olan karbon ayak izini düşürmek.



4. Sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekip farkındalık yaratmak.



Sophie Hunger da festivalde sahne alacak.

FESTİVALİ ÇEVRECİ STK'LAR ORGANİZE ETTİ

Çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, Türkiye’de ilk kez organize ettiği festivalde gün boyu ekoloji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili atölyeler ve paneller düzenlenecek. Tider alandaki atık sürecini yönetirken, Adım Adım gönüllüleri festival sabahı bir koşu gerçekleştirecek. İhtiyaç Haritası konukların getireceği kitap ve müzik aletleriyle köy okullarında kütüphane ve müzik odaları kuracak.



Festivale destek veren diğer STK’lar ise şöyle: TOG, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Çaba Derneği.



Katılımcılar biletlerini aldıklarında otomatikman TİDER, Adım Adım, İhtiyaç Haritası, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, TOG ve Çaba Derneği’ne destek veriyor olacaklar.



Festivalin yerli yıldızları mor ve ötesi ile Son Feci Bisiklet.

BOB GELDOF GELİYOR



Festtogether’ın yıldızı, sosyal sorumluluk deyince tüm dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof. Live Aid konserlerinin yaratıcısı Bob Geldof 1985’te Afrika için 127 milyon dolar toplamayı başarmıştı.



mor ve ötesi, Sophie Hunger ve Son Feci Bisiklet de festivalde yer alacak gruplar arasında. Önümüzdeki günlerde ‘lineup’a sürpriz isimler eklenecek.