Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti (Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir?)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti.



Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner, bir arkadaşıyla Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.



Eve elen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.



Sanatçının arkadaşı Osman Cavcı, Sayıner'in bir süredir hasta olduğunu söyledi.



Cavcı, "Sayıner İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Bir hafta önce taburcu edildi. Eve geldi ve vefat etti. Üzgünüz"dedi.



Sayıner'in vefat ettiği apartmanın önüne ayakkabılarının konulduğu görüldü.



UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.