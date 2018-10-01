Le Monde gazetesi, yurt dışında en çok tanınan Fransız şarkıcı olarak gösterilen Charles Aznavour'un dün gece öldüğünü duyurdu.



Haberde, 94 yaşındaki şarkıcının, Japonya turnesinden kısa süre önce döndüğü ve Fransa'nın güneyinde bulunan Alpilles kentindeki evinde, uyku sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

180 MİLYON ALBÜM SATTI



1924'te Gürcistan göçmeni bir baba ve Türkiye göçmeni bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı. 30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu. 80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.

MÜLTECİ YORUMU TEPKİ ÇEKTİ



2009'da Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.



Aznavour, bu yılın başında mülteciler hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Sunucunun, Fransa'daki göçmenlere mesafeli yaklaşmasına dair görüşünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Bu insanlar arasında olağanüstü yeteneklere sahip kişiler olabilir, bir ayrıştırma yapmalıyız. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrıştırma yaparak çok ilginç kişileri aradan seçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.