Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dizi çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?



6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yapan Boysan, 1999 yılında 11. Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı.



Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tombalacı Mehmet' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.