Türkiye’nin uluslararası nitelikli ilk Vegan festivali 8-9 Eylül’de Sarıyer Life Park’ta yerli-yabancı konuşmacı ve katılımcılarla gerçekleştirildi. Uluslararası İstanbul Vegfest, sürdürülebilir bir yaşam tercihi olarak her geçen gün daha çok ilgi gören veganlığı tüm yönleriyle ele aldı.



İlginç vegan tarifler, renkli katılımcılar ve konserlerle tam bir şenlik ortamı yaratan festivalin bu yılki şehir konuğu ise Malatya Belediyesi oldu. Malatya’nın tamamen vegan prensipleriyle hazırlanan yöresel tarifleri ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



Uluslararası İstanbul Vegfest, V-LABEL sponsorluğunda, ziyaretçilerine yönelik birbirinden değerli konuklar, atölyeler, gösteri ve konserlerden oluşan programı ile tüm veganları ve bu beslenme biçimine ilgi duyanları bir araya getirdi. Vegan Derneği (TVD) bu yıl “Veganlığa Davet” konseptiyle özellikle vegan olmayanlara çağrıda bulundu. Festivale bu yıl toplam Yaklaşık 3 bin kişinin katıldı.



Festivalin son günü konser veren Fatma Turgut ise ziyaretçileri müziğe doyurdu.