Yapı Kredi bomontiada yaz boyunca açık hava sineması ve birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Temmuz ayında Avlu’da gerçekleşecek TV+ sponsorluğunda “Açık Havada Başka Sinema” ve Yapı Kredi Worldcard sponsorluğunda “Akustik” serisi yaz akşamlarına keyif katacak.
Açık Havada Başka Sinema ve Akustik konserlerine katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek.
TEMMUZ AYI PROGRAMI
Açık Havada Başka Sinema
SOLARIS
3 Temmuz // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
DOUBLE VIES
10 Temmuz // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
THREE FACES
17 Temmuz // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
ARCTIC
24 Temmuz // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
SUNSET
31 Temmuz // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
Akustik Konserleri
CAN BONOMO
4 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
EVRENCAN GÜNDÜZ
11 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
CAN OZAN
18 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
CİHAN MURTEZAOĞLU
25 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu