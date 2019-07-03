Yapı Kredi bomontiada yaz boyunca açık hava sineması ve birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Temmuz ayında Avlu’da gerçekleşecek TV+ sponsorluğunda “Açık Havada Başka Sinema” ve Yapı Kredi Worldcard sponsorluğunda “Akustik” serisi yaz akşamlarına keyif katacak.

Açık Havada Başka Sinema ve Akustik konserlerine katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek.

TEMMUZ AYI PROGRAMI

Açık Havada Başka Sinema

SOLARIS

3 Temmuz  //  Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

DOUBLE VIES

10 Temmuz  //  Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

THREE FACES

17 Temmuz  //  Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

ARCTIC

24 Temmuz  //  Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

SUNSET

31 Temmuz  //  Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

Akustik Konserleri

CAN BONOMO

4 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

EVRENCAN GÜNDÜZ

11 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

CAN OZAN

18 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

CİHAN MURTEZAOĞLU

25 Temmuz // Perşembe saat: 21.00 // Avlu